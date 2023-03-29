Hande Demet'i ikiye katladı

Oyuncu Hande Erçel rakibi Demet Özdemir'i Instagram'da solladı. Erçel, 30 milyona ulaşarak 15,6 milyon takipçisi olan meslektaşına sosyal medyada fark attı.

Yıldızları bir türlü barışmayan oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hande Erçel, meslektaşı Özdemir'i ikiye katladı. Hakan Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açan oyuncu, sosyal medyada rekor kırdı. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, Instagram'da 30 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncunun, her bir fotoğrafı ise binlerce yorum da alıyor. Erçel'in yıldızının barışmadığı meslektaşı Demet Özdemir'in ise 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Demet Özdemir'in aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Erçel'i kıskandığı ve "Tüm dizi teklifleri ona gidiyor" diye serzenişte bulunduğu iddia edilmişti. İkili, Etiler'de bir restoranda karşılaşmış ve birbirlerini görmezden gelmişti.