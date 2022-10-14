Hande bulutların üstünde
Popçu Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu.
Popçu Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Ersay Üner'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan üstlendi. Şarkının klip çekimlerinde Ünsal, özel bir ekipmanla yerden 8 metre havaya kaldırıldı. Şarkıcı, klibinde bulutların üstünden yere indirildi. Teklisiyle alakalı Ünsal, "Ersay Üner harika bir şarkı hazırladı. Şarkının nakaratında söylediği gibi 'Kimse tutamayacak beni" dedi.