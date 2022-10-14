VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nde konuştu
AB'nin ticaret açığı rekor kırdı
Alman yüzücüler, Gençler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor
MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek
Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem
Sinop kruvaziyer turizminde iddialı
Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı
Mağara resmiyle insanlık tarihini aydınlatıyor
Elon Musk faturayı Pentagon'a kesti!
Emeklilik için karlı çıkaracak formül!
Salezoo İle E–Ticarette Sürdürülebilirlik!
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu!
Başkan Erdoğan: Putin'le birlikte talimatı verdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
“Mezarlık” Dizisi Büyük İlgi Gördü, Oyuncu Efe Uysal İle Röportaj Yapıldı
Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda ABD'ye net mesaj
Yunanistan'ı korku sardı! Türklerin rehinesi olacağız
Romantik çift
'yalan'a farklı yorum
Şarkıcılıktan oyunculuğa
Hande bulutların üstünde
‘Sezen Aksu ikinci annemdir'
'Biyografime izin vermem'
14 Ekim 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 12:00:00

Hande bulutların üstünde

ABONE OL

Popçu Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Popçu Hande Ünsal yeni teklisi 'Sen Yokken'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Ersay Üner'e ait olan şarkının düzenlemesini Serkan Balkan üstlendi. Şarkının klip çekimlerinde Ünsal, özel bir ekipmanla yerden 8 metre havaya kaldırıldı. Şarkıcı, klibinde bulutların üstünden yere indirildi. Teklisiyle alakalı Ünsal, "Ersay Üner harika bir şarkı hazırladı. Şarkının nakaratında söylediği gibi 'Kimse tutamayacak beni" dedi.

Etiketler : Hande bulutların üstünde Popçu Hande Ünsal Sen Yokken
Sırada İzmir

Sırada İzmir
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi
İkinci sezon çekimleri başladı

İkinci sezon çekimleri başladı
Kıyafetler Mehmetçik için

Kıyafetler Mehmetçik için
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
‘Kim Bu Aile'ye özel gösterim

‘Kim Bu Aile'ye özel gösterim
Canavar gibi şarkı

Canavar gibi şarkı
Filiz Akın'dan sevindiren haber

Filiz Akın'dan sevindiren haber
Yürüyen servet

Yürüyen servet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX