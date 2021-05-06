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06 Mayıs 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 15:00:00

Hande bu kez itiraf etti!

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Haklarında çıkan aşk dedikodularına kaçamak yanıtlar vererek ilişkilerini açıklamak istemeyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez kural bozdu.

Haklarında çıkan aşk dedikodularına kaçamak yanıtlar vererek ilişkilerini açıklamak istemeyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez kural bozdu. Maldivler tatilinden dönerken el ele ilk kez havaalanında görüntülenen Hande Erçel, muhabirlerin hayırlı olsun sözlerine ''Her şey güzel gidiyor, teşekkür ederim'' diyerek itirafta bulundu.

Etiketler : hande erçel kerem bürsin aşk
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