Hande bu kez itiraf etti!

Hande bu kez itiraf etti!

Haklarında çıkan aşk dedikodularına kaçamak yanıtlar vererek ilişkilerini açıklamak istemeyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez kural bozdu. Maldivler tatilinden dönerken el ele ilk kez havaalanında görüntülenen Hande Erçel, muhabirlerin hayırlı olsun sözlerine ''Her şey güzel gidiyor, teşekkür ederim'' diyerek itirafta bulundu.

