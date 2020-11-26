Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş

26 Kasım 2020 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 17:47:00
Hande Ataizi'nden 'Menajerimi Ara' dizisindeki sahneyle tepki: Gereksiz sahne olmuş
Oyuncu Hande Ataizi, 21 yıl önce Bodrum'da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, ‘Menajerimi Ara' dizisindeki sahneyle yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.
Hande Ataizi, “Diziyi izlemedim ama tanıtımını gördüm, arkadaşlarım göndermiş. Ne kızacağım, gereksiz yani! Artık bin yıl öncesinin şeyi. Saçma sapan şeyler” diye konuştu.
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