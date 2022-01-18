Hande aşk sarhoşu

Annemizi Saklarken dizisinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Doğandemir'in keyfi yerindeydi. Kendisi gibi oyuncu Onur Tuna'yla kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Doğandemir, "Her şey çok güzel" demekle yetindi.