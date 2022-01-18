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18 Ocak 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 14:00:00

Hande aşk sarhoşu

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Annemizi Saklarken dizisinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Annemizi Saklarken dizisinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir kız arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Doğandemir'in keyfi yerindeydi. Kendisi gibi oyuncu Onur Tuna'yla kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Doğandemir, "Her şey çok güzel" demekle yetindi.

Etiketler : Hande aşk sarhoşu Annemizi Saklarken Hande Doğandemir
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