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06 Haziran 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 10:30:00

Hamilelik sürprizli bir his

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6.5 aylık hamile olan ve kız çocuk bekleyen Müjgan Ferhan Şensoy, Şensoy, kızlarının ismine karar verdiklerini fakat sürpriz olduğunu söyledi.

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, anne olmak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şensoy, hamilelik döneminde bebeğe faydalı olacak besinler tercih ettiğini belirtti. 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programına katılan Şensoy, kızının isminin Ferhan ya da Derya olmayacağını esprili bir şekilde dile getirirken kızlarının isminin belli olduğunu ifade etti.

KAFA YAPISI DEĞİŞİYOR

Hamileliğin çok güzel ve sürprizli bir his olduğunu ve insanın nasıl hissedeceğini bilemediği bir dönem olduğunu söyleyen Şensoy, ''Her gün yeni bir şey olmakla birlikte bir kadın olarak vücudunda da günden güne değişimler yaşanıyor. Bununla başa çıkmak bazen zor olabiliyor. Ama sürprizli bir şeyi bekliyor olmak çok heyecan verici. Her şeyi bir kenara koyarak kendi sağlığıma ve bebeğin sağlığına odaklanıyorum. Bu heyecanlı süreçte kafa yapısı değişiyor'' dedi.

Etiketler : Ferhan Şensoy Derya Baykal Müjgan Ferhan Şensoy
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