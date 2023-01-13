Hamilelik soruları utandırdı

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver rol aldığı 'Sırça' oyunun çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenen Enver, hamilelik soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Rahat bir hamilelik geçirdiğini belirten oyuncu, "Her şey yolunda, bebeğimizin cinsiyeti henüz belli olmadı. Aşerme durumum da yok, hamilelik güzel geçiyor" dedi. Enver, hamileliğinin altıncı ayında yani mayısta tiyatro sahnelerine ara verecek.