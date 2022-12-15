Hamilelik soruları utandırdı

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver rol aldığı 'Sırça' oyunun çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak ile evlenen Enver, hamilelik soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Enver, "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" ifadelerinde bulundu. 'Evliliğimiz çok güzel gidiyor' diyen Enver, rol almaktan son anda vazgeçtiği "Benim Adım Farah" dizisi için ise "Çok güzel bir proje yolları açık olsun" yorumunda bulundu.