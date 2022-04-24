Hamilelik güzel geçiyor

İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ile birlikte Bebek'teydi. Oyuncu, bir arkadaşının doğum günü yemeğine katıldı. Neşeli geçen gece sonu oyuncu, hamileliği hakkında konuştu. Bakan, "Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor" dedi. Oyuncunun mantosunun arkasında bulunan kedi simgesi dikkat çekti.