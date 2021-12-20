Hamileliğim ineklerin arasında geçti

2 yaşında Farah Feza adında bir kızı olan şarkıcı Atiye, hamileyken 3 ay Hindistan'da kaldığını ve sokaklarda özgürce dolaşıp geçirdiği günleri anlattı. Karnı burnunda Mumbai sokaklarında ineklerin arasında dolaştığını söyleyen Atiye, Ganj nehrinde yüzdüğünü de dile getirdi. 7 ay önce koronavirüse yakalandığını belirten Atiye, ilk defa 33 yaşında olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Şarkıcı doğumdan sonra daha da gençleşip güzelleştiğini belirtti.