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20 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00

Hamileliğim ineklerin arasında geçti

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2 yaşında Farah Feza adında bir kızı olan şarkıcı Atiye, hamileyken 3 ay Hindistan'da kaldığını ve sokaklarda özgürce dolaşıp geçirdiği günleri anlattı.

2 yaşında Farah Feza adında bir kızı olan şarkıcı Atiye, hamileyken 3 ay Hindistan'da kaldığını ve sokaklarda özgürce dolaşıp geçirdiği günleri anlattı. Karnı burnunda Mumbai sokaklarında ineklerin arasında dolaştığını söyleyen Atiye, Ganj nehrinde yüzdüğünü de dile getirdi. 7 ay önce koronavirüse yakalandığını belirten Atiye, ilk defa 33 yaşında olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Şarkıcı doğumdan sonra daha da gençleşip güzelleştiğini belirtti.

Etiketler : Farah Feza Atiye Hindistan Mumbai sokakları
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