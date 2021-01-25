25 Ocak 2021 Pazartesi 00:14:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 14:54:00
Hamile güzel Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi Sayışman, hamileliğinde beşinci ayı geride bıraktı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozla her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Almeda Abazi Sayışman’nin fit hali de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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