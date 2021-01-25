Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti

Hamile güzel Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti

Sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozla her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Almeda Abazi Sayışman’nin fit hali de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.