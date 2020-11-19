19 Kasım 2020 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 16:53:00
Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy'lu '9 Kere Leyla' dijital için artık hazır
Pandemi döneminde vizyon tarihi ertelenen ‘9 Kere Leyla' adlı sinema filminin akıbeti belli oldu.
Pandemi döneminde vizyon tarihi ertelenen ‘9 Kere Leyla’ adlı sinema filminin akıbeti belli oldu. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un yer aldığı film, Netflix’te seyircisinin karşısına çıkacak. 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak olan film, bir aşk üçgenini konu ediyor.
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- Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy'lu '9 Kere Leyla' dijital için artık hazır
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