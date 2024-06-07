Haluk Bilginer 70 yaşında

Ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, 70 yaşına girdi. Oyuncu için sanatçı dostları sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Oyuncu Haluk Bilginer duygularını, "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi.

Doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.

