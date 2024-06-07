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07 Haziran 2024 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 09:30:00

Haluk Bilginer 70 yaşında

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Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 70 yaşına girdi. Dostları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması organize edilen Haluk Bilginer, “Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, 70 yaşına girdi. Oyuncu için sanatçı dostları sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Oyuncu Haluk Bilginer duygularını, "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi.

Doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.

Etiketler : oyuncu haluk bilginer doğum günü
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