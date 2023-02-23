Halkımızın yanındayız

Depremden etkilenen çocuklar için yardım çalışmalarına devam eden oyuncu Tolgahan Sayışman, "Yaşananları takip ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp, halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız" dedi. 'Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği' ile depremden etkilenen çocuklar için çalışmalarını sürdüren oyuncu, ''Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız'' dedi.

