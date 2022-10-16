Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Müzisyen Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'un yaşam hikayesinin anlatıldığı 'Sevmedim Deme' filminin halk galası üç ayrı sinemada gerçekleşti. Salonlardaki izleyicilerine sürpriz ziyarette bulunan müzisyenler, sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmde Ceyda Ateş, Yalçın Hafızoğlu, Aytaç Uşun ve Berrin Keklilkler gibi isimler yer alıyor.