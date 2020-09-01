  • BIST
    1078.61
  • Dolar
    7,3620
  • Euro
    8,7827
  • Altın
    465,1550
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katil Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi
Haldun Boysan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Uluslararası Adalet Divanı'nda Katar ve BAE arasındaki davanın duruşmaları başladı
Türkiye'de bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı
ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi ilk antrenmana katılmadı
Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı
Hamas: Gazze'de ateşkese varıldı
Hemşireye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
THY ile Hava İş Sendikası arasında protokol imzalandı
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Doğu Akdeniz'de yeni Oruç Reis kararı: Navtex 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Şiar'ın annesinden kan donduran sözler: Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldü ...
Apartmanın zemin katından yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi
Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez
İzmir'de yasak dinlemeyen magandalar 5 yaşındaki Neriman'ı silahla yaraladı
Irak, Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim'e kadar askıya aldı
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı
01 Eylül 2020 Salı 00:39:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 01:14:00

Haldun Boysan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Dizi çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan oyuncu Haldun Boysan kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Boysan set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haldun Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır.

1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Boysan, Kara Melek, Gemide, Çılgın Bediş, Kurtlar Vadisi gibi birçok film ve dizide rol almıştır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER