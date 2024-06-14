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14 Haziran 2024 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 22:41:00

'Hala asker gibi hissediyorum'

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Semicenk ve Doğu Swag yeni projeleri 'Küle Dönmüşsün'ün lansmanında habercilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında askerden dönen Semicenk, "Hala asker gibi hissediyorum. Etkisi daha yeni geçmeye başladı. Normal gündelik hayatıma ve çalışmalarıma devam ediyorum" dedi. Şarkısı hakkında Semicenk, "Doğu'yla beraber 3. projemiz. Yine keyifli bir iş yaptık" derken Doğu Swag, "Bizim şarkılarımız bir plana bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Yine spontane şekilde gelişti" dedi.

Etiketler : Semicenk Doğu Swag Küle Dönmüşsünün
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