Geçtiğimiz mayıs ayında askerden dönen Semicenk, "Hala asker gibi hissediyorum. Etkisi daha yeni geçmeye başladı. Normal gündelik hayatıma ve çalışmalarıma devam ediyorum" dedi. Şarkısı hakkında Semicenk, "Doğu'yla beraber 3. projemiz. Yine keyifli bir iş yaptık" derken Doğu Swag, "Bizim şarkılarımız bir plana bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Yine spontane şekilde gelişti" dedi.