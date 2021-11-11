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11 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 12:30:00

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

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Tuba Büyüküstün, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sinema söyleşilerine katıldı. Söyleşide hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncu, etkinlik sonrasında kameraların karşısına geçti.

Tuba Büyüküstün, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sinema söyleşilerine katıldı. Söyleşide hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncu, etkinlik sonrasında kameraların karşısına geçti. Oyuncu ilk olarak "Şu anda sizin için ağır basan sinema mı, dijital mı" sorusuna; "Ben ikisinde de yer almak istiyorum. Benim için iş önemli, karakter önemli, ne anlatmak istediği önemli. İkisinin de içinde olmak istiyorum" yanıtını verdi. En son rol aldığı dizi projesinde partneri Murat Boz'la ilgili çıkan haberlerle ilgili; "Çok dedikodu çıkıyor hakkımda" dedi.

Etiketler : Tuba Büyüküstün Beyoğlu Kültür Yolu Oyuncu
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