Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Tuba Büyüküstün, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sinema söyleşilerine katıldı. Söyleşide hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncu, etkinlik sonrasında kameraların karşısına geçti. Oyuncu ilk olarak "Şu anda sizin için ağır basan sinema mı, dijital mı" sorusuna; "Ben ikisinde de yer almak istiyorum. Benim için iş önemli, karakter önemli, ne anlatmak istediği önemli. İkisinin de içinde olmak istiyorum" yanıtını verdi. En son rol aldığı dizi projesinde partneri Murat Boz'la ilgili çıkan haberlerle ilgili; "Çok dedikodu çıkıyor hakkımda" dedi.