'Hakim'le dönüyor

Your Honor dizisinden uyarlanan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu Hakim dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Bir süredir setlere ara veren Naz Çağla Irmak da yapıma dahil oldu. Oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. Dizi, yıllarca adaleti sağlamaya çalışan bir hakimin, oğlunun bir mafya babasının oğlunu öldürmesinden sonra onu koruyabilmek için kendisini soktuğu zor durumu anlatacak.