Hakim'le dönüyor

Your Honor dizisinden uyarlanan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Bir süredir setlere ara veren Uğur Yücel, yapıma dahil oldu. Usta ismin nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. Dizi, yıllarca adaleti sağlamaya çalışan bir hakimin, oğlunun bir mafya babasının oğlunu öldürmesinden sonra onu koruyabilmek için kendisini soktuğu zor durumu anlatacak.