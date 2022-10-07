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07 Ekim 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 14:30:00

Hakaretten para kazanıyor

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Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, yeni kazanç kapısını açıkladı.

Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, yeni kazanç kapısını açıkladı. Yeşilmen, sosyal medya hesaplarından kendisine yapılan kötü yorumlardan para kazandığını söyledi. Mahkemeye başvurarak tazminat aldığını söyleyen Yeşilmen, "Kötü yorum yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde çok iyi paralar kazanıyorum. Artık kimse kimsenin hakkında gelişi güzel sallayamaz. Herkesin çoluğu çocuğu ailesi var" dedi.

Etiketler : Hakaretten para kazanıyor Yeliz Yeşilmen yeni kazanç kapısı
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