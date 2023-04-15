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15 Nisan 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 15:30:00

Hakaret edene 30 bin lira ceza

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Komedyen Eser Yenenler, 'domuz karikatürü' davasını kazandı.

Komedyen Eser Yenenler, 'domuz karikatürü' davasını kazandı. Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla karikatürist Öznur Kalender'e dava açmıştı. Önceki gün duruşmada Yenenler, 30 bin TL tazminat kazandı. Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Söz verdiğimiz gibi, aldığımız tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlayacağız" dedi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : eser yenenler domuz karikatürü öznur kalender hakaret dava
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