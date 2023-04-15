Hakaret edene 30 bin lira ceza

Komedyen Eser Yenenler, 'domuz karikatürü' davasını kazandı. Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla karikatürist Öznur Kalender'e dava açmıştı. Önceki gün duruşmada Yenenler, 30 bin TL tazminat kazandı. Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Söz verdiğimiz gibi, aldığımız tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlayacağız" dedi.

NESLİHAN KESKİN

