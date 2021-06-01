Hakan yok şarkıları var

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı 'Şarkılar Bizi Söyler' bu hafta yayımlanacak bölümle final yapacak. Her hafta ünlü bir sanatçının şarkılarının seslendirildiği programda bu kez sağlığı nedeniyle bir süredir yayında olamayan Hakan Altun'un sevilen parçalarına yer verilecek.

