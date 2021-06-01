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01 Haziran 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 12:00:00

Hakan yok şarkıları var

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Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı 'Şarkılar Bizi Söyler' bu hafta yayımlanacak bölümle final yapacak.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı 'Şarkılar Bizi Söyler' bu hafta yayımlanacak bölümle final yapacak. Her hafta ünlü bir sanatçının şarkılarının seslendirildiği programda bu kez sağlığı nedeniyle bir süredir yayında olamayan Hakan Altun'un sevilen parçalarına yer verilecek.

Etiketler : şarkılar bizi söyler final hakan altun sibel can
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