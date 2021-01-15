Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür

Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Hakan Meriçliler, Tuba Ünsal ve Cemal Hünal ile birlikte ‘Sadece Bir Gece’ adlı sinema filmi çektiğini söyledi. Son zamanlarda oyuncuların dijitale yönelmesiyle ilgili olarak Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" dedi.