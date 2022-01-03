Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

Survıvor, bu sene All Star bölümüyle ekrana gelecek. Eski yarışmacıların yer alacağı yarışma başlamadan polemikler başladı. Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun bazı isimlere yer vermemesi yarışmacıları kızdırdı. Performans tahminlerini kadın-erkek sıralaması yaparak paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacılardan tepki gördü. Hatipoğlu'na ilk tepkiyi gösteren Yasin Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et... O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" dedi. Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de Mert Öcal'dan geldi. Öcal Twitter hesabından, "Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik'e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100 m'yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?" yazdı. Furkan Kızılay da tepkisini "Hırsını alamamış paşam! Demek ki bu sene sadece sahada değil, dışarıda da savaşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, fragmanda sadece heyecanlıyım, kazanmayı özledim dedim. Çünkü benim savaşım kendimle! Ben kimseyi hor görerek, küçümseyerek gitmiyorum. Bütün arkadaşlarım birbirinden yetenekli kişiler. Böyle bir sıralama yapmak sadece ilgi odağı olmak amaçlıdır" sözleriyle dile getirdi.