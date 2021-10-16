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16 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00

Hakan Baş ile boşandıkları konuşulan Bensu Soral: Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

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3 yıl önce nikâh masasına oturduğu Hakan Baş ile boşandıkları konuşulan Bensu Soral, 'Ayrılık söz konusu değil, çıkan haberlere itibar etmeyin" dedi.

2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını açıklayan Bensu Soral ve Hakan Baş, gecelerde ortaya çıktı. İkili, önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Birlikte yemek yiyen ikilinin keyifleri yerindeydi. Boşandıkları iddia edilen çiften Bensu Soral, "Bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil, olursa sizden saklamayız olduğunda da sizlerle paylaşırız" dedi. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Soral, "Çabalıyoruz tabii ki olmazsa da kısmet bu işler, lütfen ben size gerçeklerden bahsediyorum. Çıkan haberlere itibar etmeyin" dedi.

Etiketler : hakan baş bensu soral bensu soral evlilik magazin haberleri
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