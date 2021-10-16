2018 yılında evlendiği Hakan Baş ile evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını açıklayan Bensu Soral ve Hakan Baş, gecelerde ortaya çıktı. İkili, önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Birlikte yemek yiyen ikilinin keyifleri yerindeydi. Boşandıkları iddia edilen çiften Bensu Soral, "Bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil, olursa sizden saklamayız olduğunda da sizlerle paylaşırız" dedi. Evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Soral, "Çabalıyoruz tabii ki olmazsa da kısmet bu işler, lütfen ben size gerçeklerden bahsediyorum. Çıkan haberlere itibar etmeyin" dedi.

