Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı

Zafer Algöz, 'Şarkılar Seni Söyler' programında fenalaştıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'un sağlığı hakkında açıklama yaptı. Altun'u Nişantaşı'nda hastanesinde ziyaret eden Zafer Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.