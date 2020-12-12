12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi... 'Hikayede kalmasın dedik'
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıklarını ilan eden Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi.
Sevgilisi Gonca Vuslateri ile birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Hakan Altun “Hikayede kalmasın dedik” notunu kalp emojisi eşliğinde bıraktı.
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