Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldılar mı?
Yaklaşık 3 aydır birlikte olan Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin ayrıldıkları iddia edildi.
2020’ye ayrı olarak giren çiftin sosyal medyadan yayımladıkları manidar paylaşımları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gonca Vuslateri, son paylaştığı fotoğrafa Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün, bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün’’ şiirini paylaşırken Hakan Altun da ud çalarken bir hikayesini paylaştı. İkili, iddialar karşısında sessiz kaldı.
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