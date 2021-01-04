Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldılar mı?

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldılar mı?

2020’ye ayrı olarak giren çiftin sosyal medyadan yayımladıkları manidar paylaşımları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gonca Vuslateri, son paylaştığı fotoğrafa Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün, bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün’’ şiirini paylaşırken Hakan Altun da ud çalarken bir hikayesini paylaştı. İkili, iddialar karşısında sessiz kaldı.