Hakan Altun Gonca Vuslateri ile birlikteliği için ilk kez konuştu: Nazar değmesin

Gonca Vuslateri ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açan Hakan Altun, ilk kez konuştu. Bir aydır mutlu bir ilişkileri olduğunu söyleyen Altun, nazardan korktuğunu da ekledi. Uçankuş’a konuşan şarkıcı, Vuslateri ile Emel Müftüoğlu’nun doğumgünü partisinde tanışdıklarını söyledi. Altun, “İlk kez o gün gördüm. Bir aydır gözlerden uzak yaşıyoruz. Nazara inanıyorum çünkü. Nazar değmesinden korkuyorum. Yıllar sonra böyle bir şey yaşıyorum. Mutluyuz. Her şey yolunda’’ dedi.