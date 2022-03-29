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29 Mart 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 10:59:00

Haftada 2 gün görüşürüz

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Şarkıcı Murat Boz 'Another Self' adlı dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadıkları iddialarını, "Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım'' diyerek yalanladı.

Şarkıcı Murat Boz 'Another Self' adlı dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadıkları iddialarını, "Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım'' diyerek yalanladı.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da el atan Murat Boz, aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, adının anıldığı Tuba Büyüküstün ile ilgili de konuştu. 'Harbi Güzel' adlı teklisiyle dijital platformlarda yer alan şarkıcı, aşkı "Bence insanın kendinden bağımsız bir şey. Biraz daha kimyasal, biyolojik bir süreç... Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, birlikte olduğun insanla onu koruyabilmek daha kıymetli olan" sözleriyle tanımladı. Özel hayatında flörtöz ve çekingen biri olduğunu açıklamaktan kaçınmayan şarkıcı, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le arkadaş olduklarını belirtti. Boz, "Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. Öyle bir şey yok. Biz orada bütün oyuncularla çok iyi bir ekip olduk. Haftada bir-iki görüşürüz. Onları tanıdığım için çok mutluyum" dedi.

Etiketler : Haftada 2 gün görüşürüz Murat Boz Tuba Büyüküstün
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