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"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
10 Aralık 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 13:00:00

Hafsanur Sancaktutan: Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim! Saç baş yolmuştuk

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, okul yıllarında tiyatroda yer almak için yaşadığı olayı anlattı. Oyuncu, “Benim gibi çok fazla girmek isteyen bir başka arkadaşımla, birbirimize girdik hatta saç baş yolmuştuk” dedi.

En son ekranlara veda eden 'Son Yaz' dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Haylaz bir çocukluk geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Üç kız kardeştik ve hep yaramaz bir çocuktum. Küçükken evimizin altındaki tüpleri, demircilere gizli gizli satardım. Küçükken erkek gibiydim ve erkeklerle daha iyi anlaşırdım ama aynı şekilde en çok da onlarla kavga ediyordum. Bu yüzden ailem beni karateye gönderdi" dedi. Okul yıllarında tiyatroda kulübünde yer almak için yalandan kavga ettiğini söyleyen Sancaktutan, "Benim gibi çok fazla girmek isteyen bir başka arkadaşımla birbirimize girdik, hatta saç baş yolmuştuk" dedi. Sancaktutan oyuncu olmasa yapacağı işle ilgili, "Eskiden uçak mühendisi olmak istiyordum ama süreç böyle gelişti" dedi.

Etiketler : hafsanur sancaktutan oyuncu tiyatro kulübü kavga ibrahim selim magazin
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