Hafsanur Sancaktutan çay kesip, horon tepiyormuş

Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, YouTube'da bir programda hayranlarının sorularını yanıtladı. Rizeli olan Sancaktutan, bir hayranının "Hiç çay kesip, horon oynadınız mı?" sorusuna şiveli bir şekilde, "Arada öyle bir şeyler oluyor. Memleketim Rize'ye gittiğimde çay kesip, horon teptim. Bayılırım bunları yapmaya" dedi.