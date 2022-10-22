Hafsanur ile yemek yapıyoruz

Başrolünde yer aldığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmiyle beyazperdede boy gösteren oyuncu Deniz Can Aktaş, özel hayatıyla ilgili konuştu. Kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile mutlu bir beraberliği olan Aktaş, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Kız arkadaşıyla mutfağa beraber girip yemek yaptıklarını söyleyen Aktaş, "Biz bölüşüyoruz. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Hafsa da yemek yapmayı çok seviyor, biz iş bölümü şeklinde yapıyoruz yemeği" dedi.