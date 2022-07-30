Hadise'yi övdü

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Modacısı ile dışarı çıkan Ersoy, taksi içerisinde beklediği sırada habercilerle sohbet etti. Sanatçı, "Canım dondurma istedi. Modacımla dışarı çıktık, aldık" dedi. Geçtiğimiz günlerde menajerinin Hadise ile olan fotoğrafına esprili yorum yapan Ersoy, "Haluk'a dedim. O yanından çekilsin oraya ben oturacağım. Kızcağızda dedi ki, Bülent hanım başımın tacısınız. Çok iyi bir çocuk" diyerek övgü dolu sözler sarf etti. Ersoy, yanına gelen 3 çiçek satıcısına toplam 600 lira para verdi.