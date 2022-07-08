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08 Temmuz 2022 Cuma 23:04:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 23:04:00

Hadise'nin rüyası gerçekleşti: Çocuk Hakları Savunucusu oldu

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Popçu Hadise çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için UNICEF Türkiye ile el ele verdi.

Popçu Hadise çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için UNICEF Türkiye ile el ele verdi. Hadise, Çocuk Hakları Savunucusu olarak atandı. Hadise, "Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" dedi. Çocuklara örnek bireyler olmanın altını çizen popçu, "Çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : hadise hayal unicef
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