Diyarbakır'da halay

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden turnesi kapsamında gerçekleşen serisinde Diyarbakır ve Gaziantep'te sevenleriyle bir araya geldi. Hadise şarkıları ve sahne şovlarıyla binlerce müzikseveri kendisine hayran bıraktı. Diyarbakır'da Nihan Peker imzalı kırmızı, Gaziantep'te ise Züleyha Kuru tasarımı siyah kostüm tercih eden Hadise, stiliyle de dikkat çekti. Hadise, Diyarbakır'da normalde repertuvarında olmayan 'Lorke Lorke' türküsünü söyledi ve mendil sallayıp halay çekti.