Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e göndermede bulundu. Popçu, Dinçerler'le nişanında verdiği pozun aynısını bu defa düet yaptığı rapçi Murda'yla verdi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen şarkıcı Hadise, geçtiğimiz sene eylül ayında boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e göndermede bulundu. Dinçerler'le çekişmeli boşanan Hadise, düğünden önce verdiği bir konserinde nişan fotoğraflarını yayınlamıştı. Hadise, aylar sonra aynı pozu bu sefer de rapçi Murda ile verdi. Hadise, adının aşk iddialarına karıştığı rapçiyle 'Sen Dönene Kadar' teklisinin fotoğraf çekiminde aynı nişan pozunu verdi. Popçu, 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından o pozları yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları ikiliye 'Siz olmuşsunuz' ve 'Artık evlenin' gibi yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz yaz birlikte şarkı çıkaran ve konserdeki samimi danslarıyla adları aşk dedikodularına karışan Murda ve Hadise iddiaları "çok yakın arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.