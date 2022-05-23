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23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:00:00

Hadise Kardashian

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Geçen ay Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti.

Geçen ay Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Sarı saçlarıyla paylaşım yapan Hadise, sosyal medyayı salladı. Hadise'nin yeni imajı çoğu takipçisi tarafından Kardashianlar'a benzetildi. Kimi "Hadise Kardashian" yorumu yaptı kimi ise "Rengi de peruğu da kötü" dedi. Hadise'nin hayranları ise tarzını çok beğendi.

Etiketler : Hadise Kardashian Mehmet Dinçerler Hadise rapçi Murda
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