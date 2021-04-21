21 Nisan 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 19:00:00
Hadise işinden de oldu
Ebru Gündeş'in boşanma davasıyla ilgili ortaya atılan iddialarda adı geçen Hadise, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan da feragat etmek zorunda kaldı.
Ebru Gündeş'in boşanma davasıyla ilgili ortaya atılan iddialarda adı geçen Hadise, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan da feragat etmek zorunda kaldı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, yeni sezonda ekranda olmayacak Hadise'nin jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.