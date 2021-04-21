Hadise işinden de oldu

Hadise işinden de oldu

Ebru Gündeş'in boşanma davasıyla ilgili ortaya atılan iddialarda adı geçen Hadise, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan da feragat etmek zorunda kaldı. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, yeni sezonda ekranda olmayacak Hadise'nin jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.

