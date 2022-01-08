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08 Ocak 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 16:30:00

Hadise dünyaya açıldı

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Hadise dünyaya açıldı. Daha önce Versace gibi birçok ünlü markayla işbirliği yapan Hadise, bu sefer Fransız markası Dior'la anlaştı.

İşadamı Mehmet Dinçerler'le ilişkisinde evliliğe doğru emin adımlarla ilerleyen Hadise, modada dünyaya açıldı. Daha önce bir mücevher firmasının daveti üzerine Milano'ya giden ve Versace'yle iş birliği yapan Hadise, Fransız markası Christian Dior'la anlaşma imzaladı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından markanın yeni sezon kıyafetleriyle objektif karşısına geçtiği birbirinden iddialı pozlarını yayınlandı. Hadise'nin kombininin 100 bin lira olduğu öğrenildi. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Kert markası için yirmiden fazla parçalık özel koleksiyon hazırlamış ve Hadise'nin kendi tarzından ilham aldığı ve stilini yansıttığı koleksiyonda bodysuit, gece elbiseleri ve sportif eşofmanlar gibi parçalar yer almıştı.

Etiketler : hadise moda magazin
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