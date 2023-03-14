Hacklenme muamması

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreria sosyal medyadan oyuncu Devrim Özkan'la ilişkisini ilan etti. Bir süredir birlikte oldukları söylenen ikiliden futbolcu, Twitter hesabından sarı kırmızı kalp koyarak 'Seni seviyorum Devrim Özkan' yazdı. Torreria birkaç saat sonra ise, ''Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda teşekkür ederim" notunu yazdıktan sonra Özkan'la ilgili paylaşımını sildi. . Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" dedi.