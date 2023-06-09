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09 Haziran 2023 Cuma 08:02:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 08:02:00

Hacker hikayesine geri sayım

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Türkiye'de 1357 yıl alarak en yüksek cezalardan biri olarak tarihe geçen Türk hacker 'Wind'in gerçek hikayesinden uyarlanan 'Geri Sayım' filminin çekimleri tamamlandı.

Türkiye'de 1357 yıl alarak en yüksek cezalardan biri olarak tarihe geçen Türk hacker 'Wind'in gerçek hikayesinden uyarlanan 'Geri Sayım' filminin çekimleri tamamlandı. Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Özgür Balakar'ın oynadığı film, 30 Haziran'da vizyona girecek. Yönetmenliğini Aykut Taşkın'ın yaptığı filmin aksiyon sahneleri için Rusya'dan özel ekip geldi. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen yarış sahnelerinde ünlü rapçi Ramiz oynadı.

Etiketler : Hacker hikayesi Wind Türk hacker Batuhan Soyaslan
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