Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

Hacı Sabancı'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100 bin dolar istedi. O mesajı ti’ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" yanıtını verdi.