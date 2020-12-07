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07 Aralık 2020 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:22:00

Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

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Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

Hacı Sabancı'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100 bin dolar istedi. O mesajı ti’ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" yanıtını verdi.

Etiketler : Nazlı Kayı Hacı Sabancı Hakan Sabancı
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