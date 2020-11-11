11 Kasım 2020 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:15:00
Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı
Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan Hacı Sabancı, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde romantik bir akşam yemeğinde Nazlı Kayı’ya tektaş yüzükle ‘Benimle evlenir misin?’ sorusunu soran Hacı Sabancı, evet yanıtını aldı. İkili, böylelikle evlilik yolunda ilk adımlarını atmış oldu.
- Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı
- Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Aileleri devreye soktular
- Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
- Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
- Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz
- Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları