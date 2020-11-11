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11 Kasım 2020 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:15:00

Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı

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Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan Hacı Sabancı, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde romantik bir akşam yemeğinde Nazlı Kayı’ya tektaş yüzükle ‘Benimle evlenir misin?’ sorusunu soran Hacı Sabancı, evet yanıtını aldı. İkili, böylelikle evlilik yolunda ilk adımlarını atmış oldu.

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