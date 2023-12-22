Hacer Onur Pala çifti, Avrupa'nın en romantik şehri Prag'da hayatlarını birleştirdi. Türkiye'nin ilk gelinlik markası Beyaz Butik'in sahibi iş olan çift, masal gibi bir düğünle, bir ömür mutluluğa evet dedi. Çiftin nikahını Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıydı. Hacer Pala'nın nikah şahidi Reyhan Kalyoncu, Onur Pala'nın nikah şahidi ise Tamer Dal yaptı. Hacer Pala, ekibinin kendine özel dikim olarak hazırladığı iki farklı gelinlik giydi. Pala çiftinın balayı rotası ise Avrupa turu olacak.

