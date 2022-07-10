Haber olmak yerine sunacak

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10 Temmuz 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 12:00:00

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Şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç'ın İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan, sunucu oldu.

Şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç'ın İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan, sunucu oldu. Bir süredir İrlanda da yaşayan Loughnan, Türkiye'ye döndü. Uzun bir süredir Ortaç'la arasındaki nafaka davası nedeniyle gündemden düşmeyen Loughnan Magazin D programının sunucusu oldu. Model, "Uzun zamandır Türkiye'ye dönmeyi planlıyordum. Böyle bir teklifin gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Sunuculuk gerçekten tam bana göre bir proje oldu" dedi.

Etiketler : serdar ortaç chloe loughnan irlanda
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