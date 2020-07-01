Güzide Duran Aksoy: Takipçi satın alanlardan değilim çok şükür

Ünlülerin takip sayısını artırmak için yaptığı ‘takipçi satın al’ uygulamasını gereksiz bulduğunu söyleyen Aksoy, “Takipçi satın alanlardan değilim çok şükür. Takipçi satın almak da ne Allah aşkına. Bunu yapan insanlar var mı gerçekten? Varsa da özgüveni eksik insanların ancak yapacağı şeylerdir” dedi.