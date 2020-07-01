01 Temmuz 2020 Çarşamba 00:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 00:00:00
Güzide Duran Aksoy: Takipçi satın alanlardan değilim çok şükür
Instagram'da 60 bin takipçisi bulunan eski manken Güzide Duran Aksoy, sosyal medyadan kendisine gelen ‘Takipçi satın alıyorsun' mesajlarına tepki gösterdi.
Ünlülerin takip sayısını artırmak için yaptığı ‘takipçi satın al’ uygulamasını gereksiz bulduğunu söyleyen Aksoy, “Takipçi satın alanlardan değilim çok şükür. Takipçi satın almak da ne Allah aşkına. Bunu yapan insanlar var mı gerçekten? Varsa da özgüveni eksik insanların ancak yapacağı şeylerdir” dedi.
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