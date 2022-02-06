Güzellik üzerimde baskı yapmıyor

'Sadakatsiz' dizisiyle yıldızı bir kez daha parlayan Cansu Dere, bir dergi için objektif karşısına geçti. Dere, "Güzellik benim üzerimde hiç baskı yaratmıyor. Mesleğim gereği insanlar her halimi görüyor; ağlama, sinir krizi, sevinç gibi" dedi. Modayı yakından takip eden Dere, "Kendimi içinde iyi, güzel hissetmediğim hiçbir şey giymem. Sade ve tek vurucu parça detay severim" dedi.

