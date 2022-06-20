Güzellik sırrı kahve telvesi

Oyuncu Bensu Soral, cilt bakımında kahve telvesini kullanıyor. Annesinden öğrendiği kahve telvesi maskesiyle cildini canlı tuttuğunu ifade eden Soral, günlük ritüellerini ise ''Sabah kalktığımda ilk işim yüzümü yıkamak ve sonrasında da nemlendirmek oluyor. Eğer o gün makyaj yapmışsam, yine ilk işim makyajımı temizlemek oluyor. Sonrasında gözenekleri rahatlatan losyon uyguluyorum ve en sonunda cildime yumuşatıcı ve nemlendirici yüz kremimi sürüyorum" sözleriyle anlattı.